Вертолет, масса которого 27,2 т, поднимает на тросах вертикально вверх груз массой 15,3 т с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу тяги вертолета и силу, действующую со стороны груза на прицепной механизм вертолета.
Физика
Вертолет, масса которого 27,2 т, поднимает на тросах вертикально вверх груз массой 15,3 т с ускорением 0,6 м/с2. Найти силу тяги вертолета и силу, действующую со стороны груза на прицепной механизм вертолета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила, действующая на трос со стороны груза равна по модулю силе натяжения Т троса ( по 3 закону Ньютона).Дано: М = 30 т = 2*10^4кг (в СИ) m = 10 т = 10^4 кг ( в СИ) а = 1 м/с^2.Найти: F (сила тяги вертолета), ТРешение: Сделав рисунок и расставив силы, получим уравнения 2 закона Ньютона для вертолета и груза в проекциях на ось У, направленную вертикально вверх:для груза: T - mg = ma, T = m(g+a) = 110 кНдля вертолета: F - Mg - T = Ma, F = (M+m)(g+a) = 440 кНОтвет: 440 кН: 110 кН.
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