Вещи, одежда, используемые при съёмках фильма.
Литература
Вещи, одежда, используемые при съёмках фильма.
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Вещи и одежда, используемые для съёмок - скорее всего реквизит
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