Виднеется,хочется,обращается,дожидается (какие лица???)
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Виднеется,хочется,обращается,дожидается (какие лица???)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виднеется, хочется, обращается , дожидается (они все третьего лица) )
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