Виды туризма в правлении петра 1

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Пётр I сыграл огромное значение в развитии российских путешествий. Он отправлял людей не только в деловые поездки, но и с познавательной целью. Петр наказывал: ”смотреть, видеть и записывать”. Петр ездил в Италию, Англию, Голландию, ездил не только сам с познавательной и оздоровительной целью, но и заставлял других ездить и лечиться. Петр стал основоположником бальнеологического туризма.