Висота ромба дорівнює 12 см, а одна з його діагоналей 15 см. Знайдіть площу ромба.
Геометрия
Висота ромба дорівнює 12 см, а одна з його діагоналей 15 см. Знайдіть площу ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15²-12²=225-144=81 Высота делит сторону ромба на отрезки х см и 9 см ( см. рисунок) Значит, сторона ромба а= (х+9) см По теореме Пифагора (х+9)²=х²+12² х²+18х+81=х²+144 18х=63 х=3,5 a=3,5+9=12,5 см S( ромба)=a·h=12,5·12=150 кв. см
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