Визначте, легший чи важчий ацетилен за повітрям. поясніть чи доцвльно збирати аце??илен у посудину: а)витісненням повітря б)витісненням води
Химия
Визначте, легший чи важчий ацетилен за повітрям. поясніть чи доцвльно збирати аце??илен у посудину: а)витісненням повітря б)витісненням води
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