Внешний угол при вершине А треугольника АВС равен 120 градусов , АС=ВС=25. Найдите периметр треугольника.

Гость: Гость:

∠А = 180-120 = 60° т.к. АС = ВС - угол А - при основании, значит ∠В = ∠А = 60° ∠С = 180-60-60 = 60°, значит, ΔАВС - равносторонний, АВ = 25 P = 25*3 = 75 cм