Во сколько число 30 больше,чем 5?
Математика
Во сколько число 30 больше,чем 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:5=6 в 6 раз больше
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