Во сколько раз путь по лестнице с первого этажа на десятый длиннее чем путь с перв??го этажа на второй.с вопросами реши задачу. номер 240.
Математика
Во сколько раз путь по лестнице с первого этажа на десятый длиннее чем путь с перв??го этажа на второй.с вопросами реши задачу. номер 240.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если подумать логически то между этажами по 2 пролета лестниц, следовательно с 1 этажа до 10 20 пролетов, а с 1 до 2-го 2 пролета, следовательно 20/2 = 10. в 10 раз путь длинее
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