Во сколько раз сила притяжения Земли больше силы притяжения Луны для тел находящихся на Земле?

Физика
Во сколько раз сила притяжения Земли больше силы притяжения Луны для тел находящихся на Земле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дофига раз. Возьмем тело массой m=1 кг. Земля его притягивает с силой F1=G*m*M1/r1^2, M1 - масса Земли, r1 - радиус Земли Луна его притягивает с силой F2=G*m*M2/r2^2, М2 - масса Луны, r2 - расстояние Земля-Луна Отношение сил: F1/F2=G*m*M1/r1^2/(G*m*M2/r2^2)=M1/M2*(r2/r1)^2 =5,9726·10^24/7,3477·10^22*(384 467 / 6371)^2 = 81.285*60.346^2=296015.833~296016 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Рассмотри птицу на рисунке. чем Она питается? Какие особенности строения птицы по??волили тебе сделать этот вывод? Запиши ответ
Ответить
География
Какие природные зоны есть в тульской области
Ответить
Русский язык
нужен падеж у зелёненькой лягушки
Ответить
Литература
Какую школу жизни прошёл капитан артур грей
Ответить
Українська мова
Звуковий аналіз слів екскаватор,дятел,сніданок
Ответить