Во сколько раз сила притяжения Земли больше силы притяжения Луны для тел находящихся на Земле?

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В дофига раз. Возьмем тело массой m=1 кг. Земля его притягивает с силой F1=G*m*M1/r1^2, M1 - масса Земли, r1 - радиус Земли Луна его притягивает с силой F2=G*m*M2/r2^2, М2 - масса Луны, r2 - расстояние Земля-Луна Отношение сил: F1/F2=G*m*M1/r1^2/(G*m*M2/r2^2)=M1/M2*(r2/r1)^2 =5,9726·10^24/7,3477·10^22*(384 467 / 6371)^2 = 81.285*60.346^2=296015.833~296016 раз