Во сколько раз сила притяжения Земли больше силы притяжения Луны для тел находящихся на Земле?
Физика
Во сколько раз сила притяжения Земли больше силы притяжения Луны для тел находящихся на Земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дофига раз. Возьмем тело массой m=1 кг. Земля его притягивает с силой F1=G*m*M1/r1^2, M1 - масса Земли, r1 - радиус Земли Луна его притягивает с силой F2=G*m*M2/r2^2, М2 - масса Луны, r2 - расстояние Земля-Луна Отношение сил: F1/F2=G*m*M1/r1^2/(G*m*M2/r2^2)=M1/M2*(r2/r1)^2 =5,9726·10^24/7,3477·10^22*(384 467 / 6371)^2 = 81.285*60.346^2=296015.833~296016 раз
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