Во сколько раз уменьшено изображение на карте в сравнении с местностью. 1) в 1 см - 75 км 2) в 1 см - 250 км 3) в 1 см - 350 м 4) в 1 см - 40 с 5) в 1 см - 5 км

География

Во сколько раз уменьшено изображение на карте в сравнении с местностью. 1) в 1 см - 75 км 2) в 1 см - 250 км 3) в 1 см - 350 м 4) в 1 см - 40 с 5) в 1 см - 5 км

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