Во время затачивания нож нагревается выберите правильное утверждение А. Внутренняя энергия ножа не изменилась. Б. Внутренняя энергия ножа увеличилась за счет теплопроводности. В. Внутренняя энергия ножа увеличилась за счет р...

Физика

Во время затачивания нож нагревается выберите правильное утверждение А. Внутренняя энергия ножа не изменилась. Б. Внутренняя энергия ножа увеличилась за счет теплопроводности. В. Внутренняя энергия ножа увеличилась за счет работы силы трения. Г. Внутренняя энергия ножа уменьшилась.

Автор: Гость