Вода единственное вещество , существующее в природе сразу в трёх агрегатных состониях.На этом свойстве воды основана работа широко известного измерительного прибора.Как называется этот прибор и в честь кого он назван?

Физика

Вода единственное вещество , существующее в природе сразу в трёх агрегатных состониях.На этом свойстве воды основана работа широко известного измерительного прибора.Как называется этот прибор и в честь кого он назван?

Автор: Гость