Вода единственное вещество , существующее в природе сразу в трёх агрегатных состониях.На этом свойстве воды основана работа широко известного измерительного прибора.Как называется этот прибор и в честь кого он назван?
Физика
Вода единственное вещество , существующее в природе сразу в трёх агрегатных состониях.На этом свойстве воды основана работа широко известного измерительного прибора.Как называется этот прибор и в честь кого он назван?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибор лавуазье,который назван в честь Французкого химика.
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