Войсковое землевладение

Гость: Гость:

Отличительные черты войскового землевладения в харак­теризуемый период были следующие: земля считалась кол­лективной собственностью всего казачества; отсюда право на владение и пользование ею имел каждый, кто принадле­жал к казачьей корпорации, Таким образом, если я был ка­зак, то имел право на войсковую землю только как казак, как единичный член всей корпорации. На этом основании никто другой в корпорации не имел права нарушать мои земельные интересы, как и я в свою очередь не мог делать того "же по . отношению к остальным членам той же корпорации. Чтобы сделать те или другие исключения в этом отношении, нужно было по меньшей мере согласие всего казачества. Таким об­разом и самое право пользования войсковой собственностью обусловливалось этой последней в такой лишь степени, что­бы, при существовании его, не было стеснений для отдельных лиц? чтобы удовлетворение экономических потребностей на­селения не шло вразрез с общей гармонией интересов того же населения: нуждался известный член казачьего общества в расширении своего хозяйства, требовалось ли для него место заимки под хутор, нужно ли было устроить рыбный завод или пасеку, — во всех таких случаях он пользовался правом воль­ной заимки и вольного ведения своего хозяйства: где хотел, там и селился, лишь бы не нарушил при этом материальных выгод другого, Что в сущности означал а эта форма пользования войсковой земельной собственностью?