Какие вопросы можно задать Тильтилю и Митилю, из сказки ,,Синяя Птица,, Заранее спа??ибо!!!

Литература
Какие вопросы можно задать Тильтилю и Митилю, из сказки ,,Синяя Птица,, Заранее спа??ибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какие идеи хотел выразить Морис Метерлинк через свое произведение? 2. Кто для Вас ближе из главных героев - Тильтиль или Митиль? 3. Считаете ли вы образ Кошки отрицательным? 4. По-вашему, вещи действительно могут иметь жизнь, как в пьесе? 5. За что вам нравится это произведение? 6. Что вы знаете об авторе произведения? 7. Кто для вас в этой пьесе самый любимый герой? 8. После прочтения этого призведения Вы стали больше верить в чудеса? 9. А важна ли для вас цветовая гамма произведения? (например, туман, газовое одеяние Кошки? ) 10. А Вы бы хотели попасть в такую же волшебную историю, как эти дети? 11. А многие ли люди знают это произведение? 12. А Вы мечтаете сами поставить сценку по пьесе? 13. А все ли герои Вам симпатичны? 14. Что Вам запомнилось в данном проиведении? 15. А какой вы представляете Синюю птицу? (Устроить конкурс рисунков)
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