Медвежий лук .определите к какому семейству относится , какое имеет соцветие,спос??б опыления плод и взааимодействие побега,
Биология
Медвежий лук .определите к какому семейству относится , какое имеет соцветие,спос??б опыления плод и взааимодействие побега,
Ответ(ы) на вопрос:
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Многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae) семейства Амариллисовые Луковица удлинённая, толщиной около 1 см, с расщепляющимися на параллельные волокна оболочками. Луковица не прикреплена к корневищу.Стебель трёхгранный, высотой 15—50 см, при основании одетый влагалищами листьев.Листья в числе двух, немного короче стебля, ланцетные или продолговатые, острые, шириной 3—5 см. Черешок узкий, вдвое превышающий по длине пластинку или равный ей.Зонтик пучковатый или полушаровидный, немногоцветковый, густой. Листочки околоцветника белые, линейно-ланцетные, тупые или островатые, длиной 9—12 мм, с малозаметной жилкой.Коробочка шаровидная, трёхгранная, с широко обратно-сердцевидными створками. Семена почти шаровидные.Цветёт в мае — июнеОтличается от близкородственного лука победного белым, более крупным (9—12 мм шириной) околоцветником и короткими влагалищами листьев
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