Воображаемая линия, вокруг которой вращается Земля и благодаря которой ночь меня??тся днем

Окружающий мир
Воображаемая линия, вокруг которой вращается Земля и благодаря которой ночь меня??тся днем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется ось, "земля вращается вокруг своей оси"
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