помогите пожалуйста зешить одну из этих мхем залачу только напишите а б или в ли г номер 7

Математика
помогите пожалуйста зешить одну из этих мхем залачу только напишите а б или в ли г номер 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 2 автомобиля одновременно начали движение в  противоположных направлениях, один со скоростью 75 км/ч, а другой-?км/ч. Спустя 3 ч, она прошли 330км. Найдите с какой скоростью шел 1 автомобиль? 1.V1=330/3=110км/ч
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