Вопрос. Нет смысла оставаться на родине ; если ты не можешь на нее повлиять...?Как понимаете...?
Другие предметы
Вопрос. Нет смысла оставаться на родине ; если ты не можешь на нее повлиять...?Как понимаете...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и понимать.Зачем оставаться на родине если ты не можешь её изменить или повлиять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Укажите наиболее типичную оценку в аттестате учащегося Иванова 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 какую статистическую характеристику вы использовали при ответе?
Математика