Вопрос. Нет смысла оставаться на родине ; если ты не можешь на нее повлиять...?Как понимаете...?

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Вопрос. Нет смысла оставаться на родине ; если ты не можешь на нее повлиять...?Как понимаете...?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так  и понимать.Зачем оставаться на родине если ты не можешь  её изменить или повлиять.
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