Вопросы ? себирскии тракт .
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Вопросы ? себирскии тракт .
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Из-за отсутствия дорог сообщение европейской части России с Сибирью долгое время осуществлялось по речным путям. Из сухопутных путей существовала Бабиновская дорога, заменившая собой дорогу Чердынскую. Из Казани через Елабугу на Соликамск была проложена Арская дорога. В 1689 году был подписан первый русско-китайский Нерчинский договор, положивший начало официальным отношениям между Россией и Китаем. Торговые потребности поставили ребром вопрос о создании полноценного транспортного коридора между странами. 12 (22) ноября 1689 вышел царский указ о строительстве тракта, соединяющего Москву с Сибирью, однако на протяжении сорока лет это решение оставалось на бумаге. При Петре I путь из Европы в Азию по-прежнему состоял из множества сухопутных дорог, волоков, водных путей. Путешествие этим маршрутом описано протопопом Аввакумом в «Житии» и во второй части «Робинзона Крузо». Переправа через Ангару на картине Н. Добровольского (1886). В 1725 году в Китай было направлено посольство во главе с графом Саввой Рагузинским-Владиславичем. В результате двухлетних переговоров в 1727 году был подписан Буринский договор об установлении границы вблизи будущего города Кяхты, а также Кяхтинский договор, определивший политические и торговые отношения между Россией и Китаем. Три года спустя правительство принялось наконец за обустройство Сибирского тракта; закончено оно было только в середине XIX века. Сибирский тракт шёл из Москвы через Муром, Арзамас, Козьмодемьянск, Казань, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Большие Уки (быв. Рыбино), где создан Музей — Заповедник «Московско-Сибирский тракт», Тару, Каинск, Колывань, Томск. Далее северная ветка шла на Енисейск, Якутск, Охотск, а южная — на Иркутск, Верхнеудинск. После Верхнеудинска дорога опять раздваивалась: одна шла далее на Нерчинск и вдоль Шилки и Амура, а вторая заворачивала на юг до Кяхты (на границе с Китаем). Именно эту южную ветку называли «Чайный путь». Далее чаеторговцы пересекали степи Внутренней Монголии и прибывали в Калган — крупную заставу на Великой Китайской стене, считавшуюся воротами в Китай. В середине XVIII века путь тракта изменился на более южный: от Тюмени он шёл через Ялуторовск, Ишим,Тюкалинск, Омск, Томск, Ачинск и Красноярск до Иркутска и далее как ранее. В конце XIX века Сибирский тракт уже не мог удовлетворить транспортные потребности российской экономики, что стало причиной сооружения железнодорожной Транссибирской магистрали.
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