ВОУД 1 Слово с непроверяемой буквой -е - а)л..есной в)разм..стить с)взл..теть д)??еч..рок е)б..тон 2.пишется -ё- а)трещ..тка в)ш..рник с)ч..порный д)ч..лка е)ш..пинг 3.Слово с пропущеной буквой -и- а)пож..вать...

Русский язык

ВОУД 1 Слово с непроверяемой буквой -е - а)л..есной в)разм..стить с)взл..теть д)??еч..рок е)б..тон 2.пишется -ё- а)трещ..тка в)ш..рник с)ч..порный д)ч..лка е)ш..пинг 3.Слово с пропущеной буквой -и- а)пож..вать сухарник в)сл..зать с коня с)зап..вать песню д)пос..дела от горя е)сп..ши предложение 4.многозначное слово а автомобиль в.трамвай с.автобус д.машина е.троллейбус 5.правильный вариант написания пропущенных букв:и..правлять,бе..печно ,во.рождение а.с, с, с в.с, з, з с.с, з,с д.с с з е. з с с 6.союз, перед которым не всегда ставится запятая а.что в.да(в значении но) с.но д.а е.и 7.модель слово ласковый а.приставка,корень ,суффикс, суффикс в.приставка, корень, суффикс, окончание с.приставка, корень, суффикс, суффикс,окончание д.корень суффикс суффикс е. корень суффикс суффикс 8.пишется-н- в слове а.льня..ой в.оборо...ый с.конституцио..ый д.соломе..ый е.обществе..ый

Автор: Гость