ВОУД 1 Слово с непроверяемой буквой -е - а)л..есной в)разм..стить с)взл..теть д)??еч..рок е)б..тон 2.пишется -ё- а)трещ..тка в)ш..рник с)ч..порный д)ч..лка е)ш..пинг 3.Слово с пропущеной буквой -и- а)пож..вать...

Русский язык
ВОУД 1 Слово с непроверяемой буквой -е - а)л..есной в)разм..стить с)взл..теть д)??еч..рок е)б..тон 2.пишется -ё- а)трещ..тка в)ш..рник с)ч..порный д)ч..лка е)ш..пинг 3.Слово с пропущеной буквой -и- а)пож..вать сухарник в)сл..зать с коня с)зап..вать песню д)пос..дела от горя е)сп..ши предложение 4.многозначное слово а автомобиль в.трамвай с.автобус д.машина е.троллейбус 5.правильный вариант написания пропущенных букв:и..правлять,бе..печно ,во.рождение а.с, с, с в.с, з, з с.с, з,с д.с с з е. з с с 6.союз, перед которым не всегда ставится запятая а.что в.да(в значении но) с.но д.а е.и 7.модель слово ласковый а.приставка,корень ,суффикс, суффикс в.приставка, корень, суффикс, окончание с.приставка, корень, суффикс, суффикс,окончание д.корень суффикс суффикс е. корень суффикс суффикс 8.пишется-н- в слове а.льня..ой в.оборо...ый с.конституцио..ый д.соломе..ый е.обществе..ый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Е 2. Д 3. С 4. Е 5. Д 6. Е 7. Корень суффикс окончание 8. Е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помагите сделать 847 за рание спасибо
Ответить
Физика
Как это решить, объясните только простыми словами) пож
Ответить
Русский язык
Если предложение содержит приказ,просьбу как оно называется
Ответить
Математика
(1+4)(с-1)-с во второй степени
Ответить
Русский язык
Разобрать предложение по членам предложения , указать части речи . Пушистым ковро?? лежит на полях снег
Ответить