Впиши подходящие глаголы:Маша играет на берегу реки в мячик вдруг мячик ..... И ..... В воду. Маша бежит к берегу,а мячик плывет по воде ... Он, ..... Да. И ....... .

Русский язык
Впиши подходящие глаголы:Маша играет на берегу реки в мячик вдруг мячик ..... И ..... В воду. Маша бежит к берегу,а мячик плывет по воде ... Он, ..... Да. И ....... .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша играет на берегу реки в мячик вдруг мячик полетел  И упал В воду. Маша бежит к берегу,а мячик плывет по воде ловко Он, потонул 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
СРОЧНО!!! Нужен синквейн по обществознанию на тему "права потребителей" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ПРОШУ!!!
Ответить
Математика
Найдите значение выражения x(0,069x + 0,73x при x= 29;1000;10000
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника равна 28,1 метров квадратных Найдите площадь прямоугольника у которого одна сторона в 2 раза ,а вторая в 5 раз больше чем у ...
Ответить
Обществознание
Почему получение образования является основнып правом рф
Ответить
Русский язык
Вами,он,своим,другого,он,ему,какой-нибудь другой. Обрати внемание на выделеные слова. поставь к ним вопросы.
Ответить