Впиши подходящие глаголы:Маша играет на берегу реки в мячик вдруг мячик ..... И ..... В воду. Маша бежит к берегу,а мячик плывет по воде ... Он, ..... Да. И ....... .

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Впиши подходящие глаголы:Маша играет на берегу реки в мячик вдруг мячик ..... И ..... В воду. Маша бежит к берегу,а мячик плывет по воде ... Он, ..... Да. И ....... .

Автор: Гость