Вполне пригодный (главное и зависимое слово)

Русский язык
Вполне пригодный (главное и зависимое слово)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное слово пригодный, зависимое вполне
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