Вращение земли вокруг своей оси является причиной чего
Окружающий мир
Вращение земли вокруг своей оси является причиной чего
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Гость:
Причиной смены дня и ночи
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