Точка С- средина омрезка АВ.Найдите координату точу С

Математика
Точка С- средина омрезка АВ.Найдите координату точу С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если А(1) а В(10) ,то у С может быть любая координата (от 2 до 9)
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