Все действующие лица из поэмы полтава

Литература
Все действующие лица из поэмы полтава
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мазепа, Иван Степанович —украинский гетман Кочубей, Василий Леонтьевич — украинский генеральный судья Любовь — жена его Мария Кочубей — их дочь (прототипом явилась дочь В. Л. Кочубея Матрёна) Пётр Великий — русский царь Карл XII — шведский король
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как связываются между собой темновая и световая стадии фотосинтеза
Ответить
Физика
Сколько энергии уйдёт на плавление 2 кг стали, взятой при 1500°C?
Ответить
Литература
С откуда леонардо да винчи
Ответить
Физика
Найти скорость (в м/с) равномерного в течение 1,5мин полёта воздушного шара,за которые он пролетел 540 м
Ответить
Русский язык
1.выполнить синтаксический разбор предложени:вдали колеблются золотые огоньки берега. 2. морфологический разбор: гонит,открытый Срочно
Ответить