Все действующие лица из поэмы полтава

Гость: Гость:

Мазепа, Иван Степанович —украинский гетман Кочубей, Василий Леонтьевич — украинский генеральный судья Любовь — жена его Мария Кочубей — их дочь (прототипом явилась дочь В. Л. Кочубея Матрёна) Пётр Великий — русский царь Карл XII — шведский король