Все действующие лица из поэмы полтава
Литература
Все действующие лица из поэмы полтава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мазепа, Иван Степанович —украинский гетман Кочубей, Василий Леонтьевич — украинский генеральный судья Любовь — жена его Мария Кочубей — их дочь (прототипом явилась дочь В. Л. Кочубея Матрёна) Пётр Великий — русский царь Карл XII — шведский король
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Найти скорость (в м/с) равномерного в течение 1,5мин полёта воздушного шара,за которые он пролетел 540 м