Все ребра треугольной пирамиды имеют длину 6 см. Найдите площадь полной поверхно??ти пирамиды.

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Раз все ребра имеют 6 см, значит правильным будет утверждении что гранями этой пирамиды являются правильные треугольник в которых высота равна = 3 корень из 5 (по теореме пифагора) площадь треуг-ка равна = 0,5*6*3 кор из 5=3*3 кор из 5 таких треуг-в там 4, общая пл=12*3кор из 5