Вспахали 3/7 части поля.Найдите площадь поля если вспахали 3,6 га
Математика
Вспахали 3/7 части поля.Найдите площадь поля если вспахали 3,6 га
Ответ(ы) на вопрос:
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3/7 - 3,6 га 7/7 - х х=(7/7*3,6)*7/3=8,4га площадь поля
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