Вспомни и расскажи, что ты знаешь о тексте-повествовании. Чем он отличается от тек??та-описания?

Русский язык
Вспомни и расскажи, что ты знаешь о тексте-повествовании. Чем он отличается от тек??та-описания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст повествование - это когда рассказчик повествует о чем-то, рассказывает а описание, когда описывает, например, книгу или кино. Или может погоду и вообще всё что угодно, но он описывает эту вещь, а не повествует о ней можно лучший ответ?
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