Вспомни и расскажи, что ты знаешь о тексте-повествовании. Чем он отличается от тек??та-описания?

Гость: Гость:

Текст повествование - это когда рассказчик повествует о чем-то, рассказывает а описание, когда описывает, например, книгу или кино. Или может погоду и вообще всё что угодно, но он описывает эту вещь, а не повествует о ней можно лучший ответ?