Вспомни значения квадратов однозначных чисел и числа 10 найти значение квадратов ??руглых десятков и числа 100 Вычисли
Математика
Вспомни значения квадратов однозначных чисел и числа 10 найти значение квадратов ??руглых десятков и числа 100 Вычисли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11 2) 404 3) 909 4)1616 5)2525 6)3636 7)4949 8)6464 9)8181 10)10100
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