Вставьте пропущенные буквы н..ши б..к..в.. ка.. и с..л..ги де..ются н.. д...ве г..рупы. п..рв..ю и вто..ую г..р..уп..у
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы н..ши б..к..в.. ка.. и с..л..ги де..ются н.. д...ве г..рупы. п..рв..ю и вто..ую г..р..уп..у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наши буквы как и слоги делятся на две группы группы первую и вторую группу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Русский язык
Сочинение темы на выбор Памятный день висел веселое происшествие интересная встреча небольшой дам 15 баллов