Вставьте пропущенные буквы н..ши б..к..в.. ка.. и с..л..ги де..ются н.. д...ве г..рупы. п..рв..ю и вто..ую г..р..уп..у

Русский язык
Вставьте пропущенные буквы н..ши б..к..в.. ка.. и с..л..ги де..ются н.. д...ве г..рупы. п..рв..ю и вто..ую г..р..уп..у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наши буквы как и слоги делятся на две группы группы первую и вторую группу
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