Вставьте пропущенные слова : а) вода ... 10 моль; б) ацетон массой 5 г ... ; в) сера ... 6 кг ; г) олово ... 7,3 г/ см кубический

Химия
Вставьте пропущенные слова : а) вода ... 10 моль; б) ацетон массой 5 г ... ; в) сера ... 6 кг ; г) олово ... 7,3 г/ см кубический
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)вода в количестве 10 моль в)сера массой 6 кг г)олово плотностью 7,3 г/см кубических
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