Вставьте слова, одно лишнее
Английский язык
Вставьте слова, одно лишнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок: Family,hotel,seven,seventh,garden,swimming pool,garage. Походу,лишнее - bathroom
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