Ввести с помощью read(); два трехзначных числа N1 и N2 (оба integer). В этих числах обменяли ??ладшие цифры. (Например, ввели 347 и 285. После обмена: 345 и 287). Вывести полученные числа и сумму этих чисел PaskalABCNET

Информатика
Ввести с помощью read(); два трехзначных числа N1 и N2 (оба integer). В этих числах обменяли ??ладшие цифры. (Например, ввели 347 и 285. После обмена: 345 и 287). Вывести полученные числа и сумму этих чисел PaskalABCNET
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