Вы можете сочинить стишок о дружбе и друзьях

Гость: Гость:

Обнимайте друг друга почаще, И дарите друг другу тепло. Пусть глаза на вас люди таращят! Улыбайтесь всем бедам на зло! В лютый зной и холодную стужу, Каждый день , каждый час , каждый миг- Обнимйте друзей и подружек, Обнимайте любимых своих! Для всех , кто прячится под маской , Секрет открою небольшой: Когда ко мне с теплом и лаской , То я к вам тоже - всей душой!