В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов , BC=2 ,sinA=0,25. Найдите AB
Геометрия
В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов , BC=2 ,sinA=0,25. Найдите AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sina=BC/AB пусть AB = x 0.25=2/x 0.25x=2 x=2/0.25 x=8 AB=8
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