Выберите неверное утверждение : 1) Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи . 2)Общим грамматическим значением имен прилагательных является значение качества или признаки предмета. 3) Глаголы ...
Русский язык
Выберите неверное утверждение : 1) Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи . 2)Общим грамматическим значением имен прилагательных является значение качества или признаки предмета. 3) Глаголы изменяются по временам. 4)Имена числительные могут быть различными членами предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Я сборник карт от ударения зависит два моих значения захочешь-превращусь в название блестящей шелковистой ткани
Математика
За день птенец болотной крачки съедает 234 мошки,а лягушонок-321 мошку.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец болотной крачки,за 3 дня?
Геометрия
2. Посторойте точку М1, симметричную точке М(4;-3) относительно начала координат. Зап??шите координаты построенной точки.стройте точку, симметричну...
Математика
Серёже нужно решить 30 примеров.Сколько времени ему понадобится для этой работы,если он решает два примера за 10 минут?
Русский язык