Выберите неверное утверждение : 1) Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи . 2)Общим грамматическим значением имен прилагательных является значение качества или признаки предмета. 3) Глаголы ...

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Выберите неверное утверждение : 1) Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи . 2)Общим грамматическим значением имен прилагательных является значение качества или признаки предмета. 3) Глаголы изменяются по временам. 4)Имена числительные могут быть различными членами предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи .
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