Выберите неверное утверждение : 1) Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи . 2)Общим грамматическим значением имен прилагательных является значение качества или признаки предмета. 3) Глаголы ...

Русский язык

Выберите неверное утверждение : 1) Имя существительное относится к самостоятельной неизменяемым частям речи . 2)Общим грамматическим значением имен прилагательных является значение качества или признаки предмета. 3) Глаголы изменяются по временам. 4)Имена числительные могут быть различными членами предложения.

Автор: Гость