Я сборник карт от ударения зависит два моих значения захочешь-превращусь в название блестящей шелковистой ткани

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Я сборник карт от ударения зависит два моих значения захочешь-превращусь в название блестящей шелковистой ткани
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Гость:
Атлас........ .......
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