Выберите выражения значение которых кратный 2 3*10*7 3*9*22 3*17*29 23*40*55 8*17*9 4*15*31 7*100*9 6*19*45
Математика
Выберите выражения значение которых кратный 2 3*10*7 3*9*22 3*17*29 23*40*55 8*17*9 4*15*31 7*100*9 6*19*45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражения значения которых кратны 2:(если хоть один из множителей делится на 2, то и произведение делится на 2) 3*9*22, 23*40*55. кратны 5:(если хоть один из множителей делится на 5, то и произведение делится на 5) 4*15*31, 7*100*9, 6*19*45.
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