Диалог на английском языке про путешествия помогите пожалуйста написать с переводом не большой

Гость: Гость:

Travel agency clerk: Good morning, what can I do for you? Customer: Good morning. I want to travel to Seoul, South Korea, and want to find out more information about the hotels. T: Sure, one of our customers recently came from Seoul and greatly recommended the hotel he stayed in. It is not very big and very cozy. C: Great, and can you tell me how much does the hotel cost per night? T: It costs about 75 dollars per night. C: Thank you for your help, I will stay in this hotel when I arrive in Seoul. Турагентство: Доброе утро, чем вам помочь? Клиент: Доброе утро. Я хочу поехать в Сеул, Южная Корея, и хотел бы получить больше информации о гостиницах. Т: Конечно, один из наших клиентов недавно вернулся из Сеула и очень рекомендовал гостиницу, в которой он останавливался. Она не очень большая и очень уютная. К: Замечательно, а могли бы вы мне подсказать, сколько стоит номер за ночь? Т: Номер будет стоить около 75 долларов за ночь. К: Спасибо за вашу помощь, я остановлюсь в этой гостинице, когда я прибуду в Сеул.