Вычеслите объем озона (О3) масса =140 грамм.
Химия
Вычеслите объем озона (О3) масса =140 грамм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение:m(O3) = 140 г n(O3) = m(O3) / M(O3) = 140 / 48 =3 мольVm=22,4 л/моль V(O3) = Vm * n(O3) = 22,4 * 3 = 67,2 лM(O3) = 48 г/мольНайти:V(O3) =?
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