Вычеслите значение выражений 0,4•17•2,5 = 0,125•4,3•80= 0,05•6,73•0,2= 0,4•0,36•5= Прошу ребята помогите через 10 мин. звонок на урок.
Математика
Вычеслите значение выражений 0,4•17•2,5 = 0,125•4,3•80= 0,05•6,73•0,2= 0,4•0,36•5= Прошу ребята помогите через 10 мин. звонок на урок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17 2) 43 3) 0,0673 4) 0,72
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