Решите пожалуйста.Найдите : корень 2 cos 945(градусов)
Алгебра
Решите пожалуйста.Найдите : корень 2 cos 945(градусов)
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