404 пож ))))))))))))+
Математика
404 пож ))))))))))))+
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5×1-3=2 ;5×2-3=7 ; 5×8-3=37 ; 5×13-3=62. 2)5х-3=22 5х=22+3 5х=25 х=25÷5 х=5 3) 5х-3=37 5х=37+3 5х=40 х=40÷5 х=8 5х-3=52 5х=52+3 5х=55 х=55÷5 х=11 5х-3=187 5х=187+3 5х=190 х=190÷5 х=38.
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