404 пож ))))))))))))+

Математика
404 пож ))))))))))))+
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5×1-3=2 ;5×2-3=7 ; 5×8-3=37 ; 5×13-3=62. 2)5х-3=22 5х=22+3 5х=25 х=25÷5 х=5 3) 5х-3=37 5х=37+3 5х=40 х=40÷5 х=8 5х-3=52 5х=52+3 5х=55 х=55÷5 х=11 5х-3=187 5х=187+3 5х=190 х=190÷5 х=38.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
404 пож ))))))))))))+
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста.Найдите : корень 2 cos 945(градусов)
Ответить
Физика
Коли говорять, що Сонце сходить і заходить, мають на увазі систему відліку, яка пов'язана з... 1)- Сонцем 2)- центром Землі 3)- поверхнею Зем...
Ответить
Математика
Длинна прямаугольника 320 см а ширина в 2 раза меньше.найди периметр этого прямауго??ьника.вырази результат в метрах и сантиметрах
Ответить
Математика
Проведи отрезок AB длиной 4 см. Найди середину отрезка и обозначь эту точку буквой С Построй две окружности с центром в точке А так, чтобы одна из ...
Ответить