Вычисли 1/4 чисел 3024,7128,8336.

Математика
Вычисли 1/4 чисел 3024,7128,8336.
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Гость:
3024:4=756 7128:4=1782 8336:4=2084
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