Вычисли ширину прямоугольника если его длина равна 200 мм а площадь 15000 мм2 . Вырази ??ирину в сантиметрах и милеметрах

Математика

Вычисли ширину прямоугольника если его длина равна 200 мм а площадь 15000 мм2 . Вырази ??ирину в сантиметрах и милеметрах

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