Вычисли ширину прямоугольника если его длина равна 200 мм а площадь 15000 мм2 . Вырази ??ирину в сантиметрах и милеметрах

Математика
Вычисли ширину прямоугольника если его длина равна 200 мм а площадь 15000 мм2 . Вырази ??ирину в сантиметрах и милеметрах
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Ответ(ы):
Гость:
15000:200=75 мм 75 мм=7 см5 мм
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