Вычислить массовую долю Феррума в феррум(III) оксиде.

Химия
Вычислить массовую долю Феррума в феррум(III) оксиде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти массовую долю вещества, нужно молярную массу элемента разделить на молярную массу всего вещества.  Fe₂O₃ w(Fe)=(56*2) / (56*2 + 16*3)=0.7 или 70%
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