Подскажите можалуйста: пробежал на какое слово можно поменять?
Русский язык
Подскажите можалуйста: пробежал на какое слово можно поменять?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пройти,миновать,промчаться,пронестись,преодолеть...В зависимости от значения в контексте
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