Знайти проміжки зростання і спадання функції: f(x)=x^2-4x-3(x во 2 степени)
Алгебра
Знайти проміжки зростання і спадання функції: f(x)=x^2-4x-3(x во 2 степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. f'(x)=(x²-4x-3)'=(x²)'-(4x)'-3'=2*x²⁻¹-4*1*x¹⁻¹-0=2x-4 2. f'(x)=0, 2x-4=0. x=2 3. f'(x - + ----------------(2)---------------->x f(x) убыв min возр 4. ответ: функция возрастает при х∈(2;∞), убывает при х∈(-∞;2)
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