Подсчитайте , сколько человек трудилось в мастерской Джека и Ньюбери.О каком типе мануфактуры идёт речь?

История

Подсчитайте , сколько человек трудилось в мастерской Джека и Ньюбери.О каком типе мануфактуры идёт речь?

Автор: Гость